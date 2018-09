Dode schietpartij Amsterdam-West is 18-jarige man

Een ruzie op straat liep vrijdag rond 18.30 uur uit de hand. Hierbij werd ook geschoten. Eerst werd gemeld dat er werd geschoten voor een shisha lounge. Dat bleek echter niet het geval te zijn. Wel is het slachtoffer daar gereanimeerd.

Kort na de schietpartij werd een man aangehouden op de Admiraal de Ruyterweg, een paar honderd meter verderop. Die man is inmiddels weer vrijgelaten, meldt de politie.

’Lijkt niet op afrekening’

Over de aanleiding van de schietpartij is nog niet veel bekend. De schietpartij lijkt niet op een afrekening, aldus de politie. „We houden alle opties nog open, maar het is nog niet precies duidelijk. We willen daarom graag in contact komen met getuigen en zouden graag foto’s en filmpjes willen ontvangen van omstanders.”