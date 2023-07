Premium Het beste van De Telegraaf

Discussie in lidstaten: is de EU zélf wel klaar voor toetreding van Oekraïne?

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Steeds meer lidstaten vrezen dat de EU zélf nog helemaal niet klaar is voor uitbreiding. Ⓒ Foto ANP/HH

BRUSSEL - De vraag óf Oekraïne lid gaat worden van de Europese Unie staat in Brussel nauwelijks meer ter discussie. Maar is de EU zélf klaar voor de toetreding van een gigantisch land met ruim veertig miljoen inwoners? Steeds meer lidstaten vinden van niet. Gaan onze boeren het bijvoorbeeld accepteren als ze een deel van hun landbouwsubsidies moeten afstaan aan reuzeboeren in Oekraïne?