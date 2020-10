Salvini: ’Dit is overduidelijk een politiek proces’

Lega-leider Salvini spreekt zich tegenover De Telegraaf uit over de rechtszaak. Ⓒ AFP

ROME - Matteo Salvini, leider van de Italiaanse rechtse oppositiepartij Lega, moet zaterdag voorkomen in de rechtszaal in de Siciliaanse havenstad Catania. Ruim een jaar geleden was hij nog veruit de meest populaire, maar ook omstreden politicus in Italië. Spijt heeft Salvini niet.