Persfotograaf bij de keel gegrepen in Bunschoten-Spakenburg, man aangehouden

Een uitvaartverzorger eiste dat hij foto’s wiste, maar weigerde dat, waarna de uitvaartverzorger de camera afpakte en daarbij de fotograaf half verstikte met de band van het fototoestel. Huurdeman doet aangifte bij de politie. Ook journalistenvakbond NVJ neemt de zaak hoog op. Later op de avond heeft de politie een 58-jarige Bunschoter als verdachte aangehouden.

Huurdeman was in opdracht van De Gooi- en Eemlander naar het uitvaartcentrum aan de Hooistreep Bunschoten gegaan om foto’s te maken van de verwachte massale belangstelling voor de bijeenkomst ter nagedachtenis van Bos, een van de twee jonge Bunschoters die dit weekeinde onder nog niet opgehelderde omstandigheden om het leven kwamen. Het idee was om vanaf een afstandje op een respectvolle manier een beeld te schetsen van het te verwachten grote aantal belangstellenden bij het afscheid.

Huurdeman stond buiten op de openbare weg en maakte zijn foto’s. „Ineens kwam de uitvaartverzorger naar me toe. Wat ik aan het doen was? Ik vertelde dat ik in opdracht van De Gooi- en Eemlander foto’s maakte. Ik wil niet dat die gepubliceerd worden, zei hij. Dan moet je De Gooi- en Eemlander bellen, antwoordde ik.” Volgens Huurdeman liep de uitvaartverzorger vervolgens weg om meteen daarna weer terug te komen. „Hij eiste dat ik de foto’s wiste. Dat weigerde ik. Vervolgens greep hij mijn camera, maar die hing met een band om mijn nek. Een paar seconden had ik het gevoel dat ik doodging, omdat ik gekeeld werd door die band.” Bij de worsteling was niemand anders betrokken. „Het was donker en het gebeurde misschien een meter of dertig bij het uitvaartcentrum vandaan. Ik denk niet eens dat andere mensen er veel van hebben gemerkt.”

Na het incident heeft Huurdeman direct de politie gebeld. Die is ter plaatse gekomen maar greep niet meteen in. Vermoedelijk ook om de afscheidsbijeenkomst niet te verstoren. De overledene was lid van de Harde Kern Spakenburg, een groep fanatieke voetbalsupporters van de ’blauwen’. „Ik heb jarenlang foto’s gemaakt bij Spakenburg en IJsselmeervogels”, vertelt Huurdeman. „Nooit problemen met supporters gehad. Ook nu niet. Het was alleen die uitvaartverzorger.”

Later op de avond heeft Huurdeman zijn verhaal nogmaals gedaan op het politiebureau in Baarn. „Ik ga honderd procent aangifte doen”, zei de fotograaf kort na het incident. Huurdeman heeft begrepen dat de politie naar Bunschoten gaat om ook de kant van de uitvaartverzorger te horen. Of de politie een aanhouding heeft verricht is nog niet bekend.

De inmiddels op de hoogte gebrachte journalistenvakbond NVJ neemt de zaak zeer hoog op. „Wij nemen alle incidenten tegen journalisten uiterst serieus”, zegt Paul Teixeira namens de vakbond. „We zien een zorgwekkende stijgende tendens van geweld en bedreigingen tegen journalisten. Triest.”

Aangehouden

De politie maakte later op de avond bekend dat er op basis van de verklaring van de fotojournalist een verdachte is aangehouden op verdenking van de mishandeling. De aanhouding verliep volgens de politie rustig en de fotoapparatuur werd op aanwijzing van de verdachte aangetroffen. De 58-jarige Bunschoter is overgebracht naar het bureau voor onderzoek en verhoor. De fotoapparatuur is teruggegeven aan de persfotograaf.