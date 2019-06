Amber Alert om vermiste Ainslie (16) uit Zutphen

Ainslie is ’mogelijk in de omgeving van noord- of oost-Nederland’, wordt in het Amber Alert gemeld. Het gaat overigens niet om ontvoering, meldt de politie.

Ainslie is sinds dinsdagmorgen 05:30 uur vermist. Hij verliet toen per fiets een woning, een lichtgrijze herenfiets. „Opvallend hierbij is dat het kapje van het achterlicht er niet op zit. Ook het kapje van de versnelling is eraf”, meldt de politie in een vermissingsbericht.

Het is onbekend welke kleding de tiener aan had op het moment van de verdwijning. Ainslie is 1.76 meter lang, heeft een blanke huidskleur, donkerbruine ogen en haar en zijn haar is aan zijkant iets korter dan bovenop.

Eesveen

De politie heeft dinsdag al op meerdere locaties gezocht, maar dat leverde niets op. Wel is de mobiele telefoon van Ainslie eerder nog ’uitgepeild’ in Eesveen (nabij Steenwijk) in de provincie Overijssel. „Weet je mogelijk iets van een connectie tussen Ainslie en de omgeving Eesveen/Steenwijk, dan willen we ook dat graag weten”, aldus de politie.