Songfestival mogelijk zonder publiek vanwege corona

"Daar zijn we mee bezig in overleg met de EBU", zegt een woordvoerder van de NPO. "Het zou gek zijn als we dat niet doen.

Of er nagedacht wordt om de show door te laten gaan zonder publiek. Of bijvoorbeeld door middel van live verbindingen met het buitenland om inzendingen uit te zenden, zegt de woordvoerder niets. Ook of de mogelijkheid om het Eurovisie Songfestival te verschuiven naar een latere datum of dit jaar helemaal niet door te laten gaan, worden geen mededelingen gedaan. "We vinden het te vroeg om hierover met een nadere mededeling naar buiten te komen", aldus de zegsman. "Deze zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode."

De NPO houdt over mogelijke alternatieve scenario's ook nauw contact met het RIVM en volgt de richtlijnen die het gezondheidsinstituut deelt. "Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisie Songfestival in mei", aldus de woordvoerder.

In het buitenland worden in verband met de uitbraak van het corona-virus onder andere al enkele sportevenementen afgeblazen.