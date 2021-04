LIVE | Merkel wil macht over lockdown en geen overleg met deelstaten

Het overleg dat bondskanselier Angela Merkel maandag met de deelstaten zou voeren over de coronamaatregelen gaat volgens Duitse media niet door. De reden is dat Merkel en haar regering werken aan een wet waardoor ze zonder inmenging van de deelstaten een hele strenge nationale lockdown kunnen opleggen. De regering wil komende week een wetsontwerp indienen. Merkel voert de derde golf van het coronavirus aan als rechtvaardiging voor het federale ingrijpen.

Als de wet wordt aangenomen kan Merkel zonder instemming van de deelstaten in heel het land een strenge lockdown opleggen. De federale regering zou bijvoorbeeld alle zeggenschap naar zich toe kunnen trekken als het aantal nieuwe besmettingen per week per 100.000 inwoners boven de honderd stijgt. Volgens een regeringswoordvoerster zijn de regering, de deelstaten en de belangrijkste fracties in de Bondsdag het er al over eens dat er zo’n wet moet komen.

Duitsland telt bijna 84 miljoen inwoners en er liggen nu ruim 4400 coronapatiënten in kritieke toestand. De gezondheidsautoriteiten zijn bang dat de derde golf van het virus uit de hand loopt. Ze hebben naar eigen zeggen vrijdag in een etmaal wel 25.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. In het land zijn inmiddels meer dan 50 miljoen coronatests uitgevoerd en bij bijna drie miljoen mensen is tot dusver het virus gesignaleerd. Het land wijt 78.000 sterfgevallen aan Covid-19.

11.05 - Noorse premier krijgt hoge boete wegens overtreden coronaregels

Erna Solberg vierde haar verjaardag met zeker dertien familieleden en at met het gezelschap in een restaurant. Later was er nog een samenkomst met familie. De familie hield geen afstand volgens de politie. Ⓒ ANP/HH

De Noorse premier Erna Solberg heeft een boete van omgerekend bijna 2000 euro gekregen wegens het overtreden van haar eigen coronaregels. Volgens de politie worden er zelden boetes wegens het niet afstand houden of iets te grote samenscholingen uitgeschreven, maar Solberg heeft als premier de regelgeving bepleit en is verantwoordelijk voor de invoering ervan. Daarom is de boete ook zo hoog uitgevallen. „Voor de wet is iedereen gelijk, maar niet iedereen is gelijk voor de wet”, aldus een politiewoordvoerder.

Solberg vierde in februari haar zestigste verjaardag met zeker dertien familieleden terwijl de coronabeperkingen een maximum van tien mensen opleggen. Ze was met de familie naar het skioord Geilo, 150 kilometer ten noordwesten van Oslo, gegaan en was met het gezelschap in een restaurant gaan eten. Later op de dag was er nog een samenkomst met de familie in een klein appartement in het plaatsje. De familie hield geen afstand volgens de politie. Solberg heeft eerder al haar spijt betuigd.

9.30 - ’Steun voor coronapaspoort, bezoekregeling minder goed nageleefd’

Er lijkt in de samenleving een breed draagvlak te zijn voor een coronapaspoort: 7 op de 10 mensen zien het zitten om er toegang mee te krijgen tot evenementen, culturele locaties, werk en onderwijs. Dat melden het RIVM en de GGD’en op basis van hun continue onderzoek. Sociale beperkingen blijven de mensen zwaar vallen.

Ⓒ ANP / HH

Met een ’paspoort-app’ zouden mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of een recente negatieve testuitslag hebben. Een paspoort dat aantoont dat ze Covid-19 hebben gehad, om op basis daarvan toegang te krijgen, zien veel minder mensen zitten (4 op de 10).

De onderzoeksdeelnemers beschouwen het virus onverminderd als een risico voor zichzelf en anderen en geloven dat de maatregelen effectief het virus remmen. Toch daalde het aantal mensen dat in de afgelopen week (volgens de maatregelen) niet meer dan 1 bezoeker per dag heeft ontvangen van 81 procent naar 72 procent. Nog maar 47 procent zegt achter die maatregel te staan, dat was 57 procent bij de vorige peiling van zes weken geleden.

Wel laten meer mensen zich testen bij klachten: 63 procent tegen 51 procent zes weken terug. Ook zeggen meer deelnemers aan het vragenlijstonderzoek die klachten hadden, thuis te zijn gebleven tot hun testuitslag of tot hun klachten over waren: 45 procent ten opzichte van 33 procent in de vorige meetronde. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus na een mogelijke besmetting zoveel mogelijk in te perken.

Mensen bezoeken elkaar dus vaker, maar lijken tegelijk extra maatregelen te nemen om de kans op het verspreiden van het virus te beperken, concluderen het RIVM en de GGD’en.

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM en de GGD’en sinds april 2020 samen een groot onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het met hen gaat. De nieuwste resultaten komen uit de elfde meting onder ruim 47.000 mensen in de periode van 24 tot en met 28 maart 2021.

7.21 - Door corona minder euthanasieverzoeken bij centrum

Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar 2901 verzoeken om euthanasie binnengekregen. Dat zijn er een stuk minder (221) dan het jaar daarvoor. Die daling is te wijten aan de aanmeldstop die het centrum wegens de coronacrisis in het voorjaar had ingesteld. Uiteindelijk heeft het centrum 899 verzoeken van euthanasie ook daadwerkelijk ingewilligd. Dat staat in het jaarverslag.

Het centrum kwam met de „zeer pijnlijke” aanmeldstop omdat er geen afdoende beschermingsmateriaal voorhanden was voor de teams, die bestaan uit een een arts en een verpleegkundige. Het centrum werkt bovendien veel met oudere artsen die zelf in risicogroepen vielen en daardoor niet inzetbaar waren, ook vanwege dat gebrek aan beschermend materiaal.

Van de 899 uitgevoerde euthanasieverzoeken zijn inmiddels 823 zaken op zorgvuldigheid beoordeeld door een regionale toetsingscommissie euthanasie. In al die 823 gevallen luidde het oordeel dat de procedure zorgvuldig was uitgevoerd. Het percentage ingewilligde verzoeken schommelt al jaren rond 30 procent. In 2020 werd bijna de helft van de euthanasieverzoeken binnen drie maanden ingewilligd.

Opvallend veel meer psychiaters deden een beroep op die consultatiedienst. Hoopgevend, vindt Kersten. „Euthanasie ligt gevoelig in de psychiatrie. We hopen dat we 2020 later kunnen aanwijzen als het kantelpunt.” Het centrum startte in vorig jaar een bewustwordingscampagne gericht op psychiaters.

7.01 - CNV: baas houdt een op de tien thuiswerkers in de gaten

Bij ruim een op de tien thuiswerkers controleert hun baas met software of zij wel aan het werk zijn. Dat constateert vakbond CNV op basis van een peiling onder 1200 mensen die vanwege de coronapandemie vanuit huis werken.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin zou dit betekenen dat omgerekend ruim een half miljoen werkenden in Nederland op deze manier in de gaten wordt gehouden door hun werkgever. Hij wijst erop dit eigenlijk niet zomaar kan. „Juridisch gezien mag dit alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is.” Ook noemt hij de monitoring onnodig en ineffectief. „Dit werkt vaak averechts en draagt veelal niet bij aan meer productiviteit.”

Ⓒ ANP/HH

De vakbond stelt dat werkgevers in plaats hiervan beter kunnen investeren in het welbevinden van hun thuiswerkende personeel. Volgens het onderzoek zouden veel thuiswerkers zich momenteel eenzamer voelen dan voorheen. Een deel van de ondervraagden gaf zelfs aan tegen een burn-out aan te zitten. Anderen zeiden dat de sfeer tussen collega’s is verslechterd.

CNV riep eerder al op tot een psychisch noodhulpfonds bij het kabinet, om vertrouwenspersonen, leidinggevenden en hr-managers bij te scholen in de nieuwe problematiek rondom thuiswerken. „Het kabinet heeft hiertoe een eerste handreiking gedaan en 5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Maar dit verdere voorstel is nog niet concreet uitgewerkt. Wij roepen het kabinet op om hier snel werk van te maken”, aldus Fortuin.

6.35 - Nederlandse artsen en vaccineerders vliegen naar Curaçao

Enkele tientallen verpleegkundigen, artsen, GGD’ers, vaccineerders en anderen vliegen vrijdag vanuit Nederland naar Curaçao. Dat kampt met een grote uitbraak van het coronavirus. Het ziekenhuis van het eiland is overbelast en niet-noodzakelijke zorg ligt stil. Daarom gaat het team helpen, niet alleen in het ziekenhuis maar ook bij de coronavaccinaties.

De hulpverleners zijn geworven via het initiatief ’Extra handen voor de zorg’, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Honderden mensen hadden zich aangemeld. Eerder waren al tientallen andere verpleegkundigen en artsen uit Nederland en de Verenigde Staten naar Curaçao gegaan.

6.30 - Keukenhof en ruim 20 monumenten beperkt open

De Keukenhof en meer dan twintig monumenten gaan vrijdag beperkt bezoekers toelaten die een negatief coronatestbewijs kunnen tonen. Via de organisatie Testen voor Toegang kunnen bezoekers een sneltest plannen om daarna naar kastelen, forten, kerken en museumhuizen te kunnen gaan. De Keukenhof mag maximaal 5000 bezoekers toelaten, de monumenten 30 tot 300.

Een groot deel van de deelnemende monumenten gaf eerder aan erg blij te zijn met de opening, maar er waren ook zorgen. Zo ondervond parkmanager Rob Rambags van Kasteeltuinen Arcen „problemen die lastig te tackelen” waren, zoals het testen van het personeel. Om die reden gaan de kasteeltuinen pas zaterdag open.

Bezoekers moeten eerst een kaartje voor de monumenten of de Keukenhof zien te bemachtigen, en kunnen vervolgens op de website testenvoortoegang.nl een testafspraak plannen. Het testen is gratis, en gebeurt op een aantal vaste testlocaties in het land. Mensen die een bezoek hebben gepland en een positief testresultaat ontvangen, kunnen hun tickets zonder bewijs daarvan gratis annuleren.

Komend weekend en de weken erna zijn er nog veel meer pilots met testbewijzen. Op zaterdag gaan ook attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht beperkt open. Later in april openen onder andere casino’s, dierentuinen, theaters en poppodia hun deuren.