Vijf minderjarige meisjes aangehouden voor mishandeling in Veghel

De mishandeling vond plaats op dinsdag 16 mei in de buurt van de Bernhardstraat in Veghel. Daarbij liep de 15-jarige verwondingen op. De mishandeling is gefilmd en volgens de politie is daarop te zien hoe het slachtoffer meerdere keren met kracht wordt geslagen en geschopt.

Ook wordt ze gedwongen om op haar knieën te zitten en sorry te zeggen. Een van de verdachten heeft het incident gefilmd. De beelden zijn vervolgens online gezet.

De verdachten zijn meisjes in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar en komen uit Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.

,,De mishandeling zelf is al ernstig genoeg, maar dat het ook nog gefilmd is en op sociale media is gezet maakt de zaak nog pijnlijker”, aldus de politie. Hierdoor kan het slachtoffer continu geconfronteerd worden met de mishandeling. Politie en het Openbaar Ministerie zeggen dit soort feiten „niet te tolereren” en de zaak „zeer serieus” te nemen.