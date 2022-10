90 schademeldingen na aardbeving met kracht 3.1 bij Wirdum: ’Zwaarste van dit jaar’

De schok deed zich voor op een diepte van 3 kilometer en is volgens het KNMI geïnduceerd, wat betekent dat er geen natuurlijke oorzaak is. In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. Het KNMI meldde aanvankelijk dat de beving een kracht van 3.2 had, maar stelde dit later bij. Volgens het instituut is het de zwaarste beving van dit jaar en de op vijf na zwaarste aardbeving ooit in Groningen gemeten.

Op sociale media schrijven veel mensen de schok te hebben gevoeld. In het naburige Appingedam schudde een flat heen en weer, schrijft een bewoner. Berichten komen niet alleen uit de directe omgeving van Wirdum, maar uit de wijde omtrek. Ook in de stad Groningen voelden mensen de bodem beven. „Om 04.17 ruw wakker geschud”, schrijft het Groningse Statenlid Margriet Donker op Twitter. „Val nu maar weer eens in slaap.”

Naschok

Het KNMI heeft zaterdagochtend om 07.35 uur een naschok geregistreerd met een kracht van 1.2 bij het Groningse dorp Garrelsweer. Dit komt vaker voor na zwaardere bevingen, zegt een woordvoerster van het KNMI.

De naschok is waarschijnlijk door weinig mensen gevoeld. Garrelsweer ligt in de buurt van Wirdum waar om 04.17 uur een aardbeving plaatsvond met een kracht van 3.1.

Impact

Bij de meldkamer van de hulpdiensten in Groningen zijn kort na de aardbeving bij Wirdum nog geen meldingen binnengekomen van schade. De politie schouwt op dit moment wel actief in het gebied, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta zegt dat de beving veel impact heeft.

„Vanmorgen een zware aardbeving bij Wirdum die tot ver in de omtrek werd gevoeld. Dit heeft grote impact. Materieel en mentaal. Het went niet. Ik wens een ieder veel sterkte”, aldus de burgemeester op Twitter.

„Groningers zijn helaas gewend aan aardbevingen, het is een soort tweede natuur”, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio, die spreekt van een hele grote knal. „Mensen zullen bij daglicht een rondje om het huis maken om schade te inventariseren. In de loop van de dag en het weekend zullen er naar verwachting meldingen binnenkomen.”

90 schademeldingen na aardbeving bij Gronings dorp Wirdum

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft tot zaterdagochtend 11.30 uur negentig schademeldingen gekregen vanwege de aardbeving met een kracht van 3.1 bij het Groningse dorp Wirdum.

Van die schademeldingen komen er 63 uit het zogenoemde effectgebied van de bevingen. Binnen het effectgebied liggen plaatsen als Appingedam en Delfzijl, en ook Wirdum en Garrelsweer. Er zijn vijf meldingen gedaan van een mogelijk acuut onveilige situatie. Daar worden veiligheidsinspecties uitgevoerd.

Vijftien van de negentig schademelders hebben gekozen voor afhandeling via een vaste vergoeding. De overige 75 geven de voorkeur aan maatwerk. Dat betekent dat een deskundige de schade komt opnemen.

Vijlbrief

Staatssecretaris Hans Vijlbrief noemt de aardbeving „opnieuw een zware klap voor Groningen.” Hij wil er alles aan doen om de gaswinning in het Groningenveld zo snel mogelijk te beëindigen, schrijft de staatssecretaris van mijnbouw in een reactie. „Ik wens alle Groningers veel sterkte toe. Gaswinning in Groningen is onveilig en zorgt naast schade ook voor angst en onzekerheid. Daarom doe ik er alles aan om het Groningenveld zo snel mogelijk te sluiten”, aldus Vijlbrief.

De bewindsman wordt komende week gehoord door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Die houdt dan de laatste openbare verhoren.

16 augustus 2012

De zwaarste beving tot nu toe in Groningen was op 16 augustus 2012 bij Huizinge, ook in het noordoosten van de provincie. Die beving had een kracht van 3.6. Twee weken geleden werden inwoners van Uithuizen, iets ten noorden van Wirdum, in korte tijd opgeschrikt door twee bevingen, met een kracht van 2.7 en 1.7. De bevingen zijn het gevolg van gaswinning, zegt het KNMI. De Veiligheidsregio Groningen heeft op zijn website tips gezet over wat te doen bij een aardbeving.