Brandweer redt poes met vijf kittens uit brandend huis

De brand brak uit rond half één in de nacht van vrijdag op zaterdag in een appartement - in een appartementencomplex met in totaal zeven woningen - op de Holthuysenweg in Echt.

De bewoners van het appartement waren niet aanwezig, maar volgens de Veiligheidsregio Midden-Limburg werden de bewoners uit de omliggende appartementen tijdelijk geëvacueerd. Nadat zij werden gecontroleerd op het inademen van rook en het sein brandmeester rond 01.00 uur in de nacht is gegeven, konden zij terugkeren naar het appartement.

Wasmachine of droger

Hoe de brand exact heeft kunnen ontstaan is onduidelijk. Volgens de veiligheidsregio is de vermoedelijke oorzaak een wasmachine of droger. Het team brandonderzoek van de veiligheidsregio doet daar onderzoek naar.