Aangereden vrouw (66) overleden, doorrijder voortvluchtig

LET OP: de beelden onderaan dit artikel kunnen als schokkend worden ervaren.

De vrouw werd zondagmiddag vol geschept door een donkerblauwe auto bij de Bomansplaats in de Brabantse stad. Ze hield er een grote hoofdwond en een blauw oog aan over. De familie van de vrouw vroeg na het ongeluk in een Facebookbericht om tips over de aanrijding. Duizenden mensen deelden het bericht, waarin het bebloede gezicht van de vrouw te zien is.

Des te harder slaat het nieuws maandag in dat de vrouw is overleden, terwijl het er aanvankelijk op leek dat er geen sprake was van een levensbedreigende situatie. Zo bedankte de vrouw gisteren nog voor alle ’lieve berichtjes’. De familie liet toen weten dat ze veel pijn had, maar goed werd verzorgd en in de gaten gehouden.

Doodsoorzaak

Volgens een politiewoordvoerder moet haar precieze doodsoorzaak nog vastgesteld worden. „Dat zou in theorie bijvoorbeeld ook nog een hartstilstand kunnen zijn”, aldus de zegsman tegen Omroep Brabant. „Maar hoe dan ook is doorrijden na een ongeluk een strafbaar feit en willen we heel graag mensen spreken die iets gezien hebben.”

