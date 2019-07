Trump feliciteert voetbalvrouwen: ’Trots op jullie allemaal’

Niet alle voetbalsters in het team zullen zich hebben verheugd op de gelukwensen van Trump. De Amerikaanse vedette Megan Rapinoe, gehuldigd tot beste speelster van het toernooi, heeft zich eerder geringschattend over Trump uitgelaten. Ze had geroepen niet naar het Witte Huis te gaan voor een huldiging als ’Team USA’ de wereldtitel prolongeert. De Amerikaanse uitgesproken lesbienne, met haar roze gekleurde haar sowieso al een opvallende verschijning, haalde zich daarmee een boze reactie van Trump op de hals.

De kans is overigens klein dat het tot een uitnodiging van de president komt. Alex Morgan, ook een grote ster in de VS, zei dat de selectie alleen naar het Witte Huis gaat als iedereen mee wil, anders niet.