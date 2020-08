Heli-training afgebroken om kanoërs te redden bij Den Helder

Ⓒ ANP/HH

Den Helder - KNRM-personeel dat donderdagavond met een helikopter van de kustwacht aan het trainen was bij de zee van Den Helder moest plots in actie komen om twee kanoërs te redden. De watersporters waren in de problemen gekomen voor de kust van Huisduinen en moesten gered worden.