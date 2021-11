Opnieuw een stijging: meer dan 1800 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Op de intensive cares liggen momenteel 377 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn per saldo 12 patiënten meer dan een dag eerder. Er werden 32 nieuwe mensen met corona opgenomen op de ic's, maar doordat er ook mensen overleden of de afdeling verlieten, nam het totaal aantal opgenomen patiënten minder hard toe.

Zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen verzorgen nu 1486 coronapatiënten, per saldo 61 meer dan een etmaal geleden. Er werden 186 nieuwe mensen met Covid-19 in de klinieken opgenomen, maar doordat ook op de verpleegafdelingen weer bedden vrijkwamen nam het aantal mensen dat ligt opgenomen minder snel toe.

Zaterdag werden er in totaal 267 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen, het hoogste aantal sinds half mei. De laatste keer dat er meer dan 1800 patiënten met Covid-19 werden behandeld in een ziekenhuis was ook in mei.