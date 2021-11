Opnieuw een stijging: meer dan 1800 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 12.000 nieuwe coronagevallen

Op de intensive cares liggen momenteel 377 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn per saldo 12 patiënten meer dan een dag eerder. Er werden 32 nieuwe mensen met corona opgenomen op de ic’s, maar doordat er ook mensen overleden of de afdeling verlieten, nam het totaal aantal opgenomen patiënten minder hard toe.

Zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen verzorgen nu 1486 coronapatiënten, per saldo 61 meer dan een etmaal geleden. Er werden 186 nieuwe mensen met Covid-19 in de klinieken opgenomen, maar doordat ook op de verpleegafdelingen weer bedden vrijkwamen nam het aantal mensen dat ligt opgenomen minder snel toe.

Zaterdag werden er in totaal 267 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen, het hoogste aantal sinds half mei. De laatste keer dat er meer dan 1800 patiënten met Covid-19 werden behandeld in een ziekenhuis was ook in mei.

Effect van storing onduidelijk

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 12.052 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer kan vertekend zijn. GGD GHOR Nederland liep zaterdag vertraging op bij het doorgeven van testuitslagen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vertraging kwam door een storing bij een leverancier van de GGD'en. Die storing was in de loop van zaterdag verholpen, maar het effect ervan is ook in de komende dagen mogelijk zichtbaar in de dagelijkse cijfers.

Het aantal van 12.052 is iets lager dan de voorgaande dagen, maar voor een zondag is het bijzonder hoog. Sinds het begin van de epidemie is er maar één zondag geweest met nog meer positieve tests: 20 december vorig jaar. Op die dag meldde het RIVM net geen 13.000 nieuwe gevallen. Tot deze week was dat het dagrecord voor Nederland.

In Amsterdam kreeg afgelopen etmaal het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag: 500 mensen hoorden daar dat ze corona hebben opgelopen. In Utrecht ging het om 263 mensen, in Rotterdam om 245. In Den Haag testten 236 mensen positief en in Eindhoven 220. In slechts drie gemeenten werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd: Vlieland, Rozendaal en Schiermonnikoog.

Doordat het aantal positieve tests hoger ligt dan op de vorige zondagen, blijft het gemiddelde oplopen. In de afgelopen zeven dagen meldde het RIVM 94.252 positieve tests, gemiddeld 13.465 per dag. Dat is een nieuw record.

Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag. De laatste keer dat het gemiddelde zo lang onafgebroken omhoog ging, was in september en oktober vorig jaar, aan het begin van de tweede golf. Toen steeg het gemiddelde 57 dagen op rij.

Het RIVM kreeg afgelopen dag zeven meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting is overleden. Dat is vergelijkbaar met vorige zondagen. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven. Die sterfgevallen zijn dan terug te zien in de cijfers die het RIVM dinsdag meldt.

In de afgelopen zeven dagen noteerde het RIVM het overlijden van 173 coronapatiënten, gemiddeld bijna 25 per dag.