Pluimveehouders blij met snelle actie overheid

VOGELGRIEP

BARNEVELD (ANP) - De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is erg blij dat de overheid zo snel een ophok- en afschermplicht heeft ingesteld. In Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland zijn wilde vogels met besmettelijke vogelgriep van het type H5N8 aangetroffen. Ook in Nederland (Monnickendam) is een aantal dode wilde watervogels gevonden.

,,Er is zo'n hoge dreiging. We zijn daarom blij dat de overheid zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Hopelijk kunnen wij met deze gezamenlijke krachtige aanpak een uitbraak voorkomen. Alle bedrijven in de sector zullen de maatregelen ook zeker naleven. We hopen ook dat het nieuws de hobbyboeren bereikt'', zegt voorzitter Hennie de Haan van de NVP.

De dode vogels die in Nederland zijn gevonden worden nu onderzocht. ,,Dat is wel spannend. Ik heb begrepen dat er een incubatietijd is van acht tot veertien dagen. We zitten nog wel met samengeknepen billen en gaan hard duimen voor een goede uitslag.''