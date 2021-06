‘Big Brother in de polder’

Durven we nog te zeggen wat we vinden? Of laten we ons intimideren door zelfbenoemde ‘progressieve’ hoeders van de moraal? Politicoloog en historicus Coen de Jong schetst in zijn nieuwe boek ‘Dwingeland: Orwell in de polder’ een zorgwekkend beeld van de toenemende onvrijheid in Nederland. Niet alleen grote techbedrijven censureren afwijkende meningen, ook politiek en media proberen consequent dissidente geluiden te smoren, legt De Jong uit In een speciale aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’.