Het beste van De Telegraaf

Brieven aan de hemel: ’Het helpt mij verder’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Regelmatig post Anita Meinema een brief aan haar overleden man Tjeerd. „Hij was alles, mijn maatje, mijn lover. Ik mis hem elk uur, die leegte vul ik met schrijven.” Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN

Driehuis - En daar glijdt de brief aan haar Tjeerd de donkergroene brievenbus in. Hemelpost, want haar man is vier jaar geleden overleden, maar Anita Meinema-Stals blijft hem schrijvenderwijs deelgenoot van haar leven maken. En de 64-jarige weduwe uit Santpoort bedacht hoe geweldig het zou zijn als ze haar epistels ook daadwerkelijk kon wegsturen. „Als je het post, laat je het los!”