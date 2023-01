Na vijftien stemrondes is McCarthy nieuwe voorzitter Huis van Afgevaardigden

Kevin McCarthy Ⓒ ANP / AFP

WASHINGTON - Bij de vijftiende stemming over het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is de Republikein Kevin McCarthy erin geslaagd voldoende stemmen binnen te krijgen. Hij kreeg even na middernacht in Washington 216 partijgenoten achter zich en dat waren er voldoende, nadat hij bij de veertiende stemronde één stem tekort kwam.