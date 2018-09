Melania Trump, model wordt First Lady

Op 26 april 1970 werd Melanija Knavs (vertaald tot Melania Knauss) geboren in Sevnica, Slovenië. Haar vader was een autodealer en lid van de Sloveense communistische partij, haar moeder maakte kinderkleding. Op haar zestiende begon de modellencarrière van Melania, twee jaar later kreeg ze een modellencontract in Milaan. Wat volgde waren vele covers op prestigieuze modebladen zoals Harper's Bazaar en Vanity Fair.

In 1996 verhuisde het 1.80 meter lange model naar New York. Twee jaar later leerde ze daar tijdens een feestje de 10 centimeter langere zakenman Donald Trump kennen. Het paar verloofde zich in 2004 en een jaar later volgde een spectaculaire bruiloft. Billy Joel zong 'Just the way you are', Melania droeg een handgemaakte jurk van John Galliano (Dior) die naar verluidt meer dan een ton kostte en het feest werd breed uitgemeten in de bladen. Vele beroemdheden waren te gast, zoals politicus Rudy Giuliani, model Heidi Klum, rapper P. Diddy en: presidentskandidaat Hillary Clinton met haar man en Melania's rivaal voor de titel First Lady / Gentleman Bill Clinton.

Zoon Barron William Trump werd in 2006 geboren. Hij is het eerste kind van Melania, voor Donald is Barron zijn vijfde kind. Uit zijn huwelijk met Ivana Trump zijn Donald jr., Ivanka en Eric geboren. Dochter Tiffany is uit zijn huwelijk met Marla Marples.

Na haar huwelijk, begint het voormalig model een carrière als ontwerper. Ze lanceert haar eigen horloge- en sieradencollectie. Ook komt ze met een eigen huidverzorgingslijn. Over haar rol als presidentsvrouw zei ze in eerdere interviews dat ze een traditionele First Lady zou worden ,,zoals Betty Ford of Jackie Kennedy''. ,,Ik steun mijn man.''

Tien jaar geleden naturaliseerde het Sloveense ex-model zich tot Amerikaans staatsburger. Overigens is Trump niet de eerste First Lady die niet in de VS is geboren. Lousia Adams, de vrouw van de zesde Amerikaanse president John Quincy Adams (tussen 1825 en 1829), was geboren in Engeland. Wel is ze de eerste First Lady die ooit met een naakte fotoshoot in een groot tijdschrift is gepubliceerd.