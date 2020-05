Lichaam vermiste zwemmer Honswijkerplas gevonden

Ⓒ Koen Laureij

TULL EN ’T WAAL - In de Honswijkerplas bij het Utrechtse Tull en ’t Waal is zondag het lichaam gevonden van een vermiste zwemmer. Onderzoek op het lichaam van het slachtoffer, een man uit Vianen, moet uitwijzen waardoor hij precies om het leven is gekomen, meldt een politiewoordvoerder.