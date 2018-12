Peking blij met Trump

Dat vooruitzicht leidde, toen duidelijk was dat Trump de winst niet meer kon ontgaan, tot grote bezorgdheid in Japan, in Zuid-Korea, in Taiwan en in Hongkong. Want zonder Amerikaanse aanwezigheid in de regio, en zeker zonder bescherming tegen Chinese agressie, heeft Peking vrij spel in zijn veroveringsdrift.

Amerika heeft in Japan, Zuid-Korea en Taiwan belangrijke bondgenoten, maar deze landen zullen zonder steun van de VS gedwongen zijn meer toenadering te zoeken tot China, dat gezien zijn economische, maar zeker ook militaire macht dan volledig aan de touwtjes trekt.

In Zuid-Korea – dat al in crisis leeft vanwege het schandaal rond president Park Geun-hye, die geheime documenten liet lezen aan een geheime adviseur – kwam de regering meteen in spoedzitting bijeen.

Seoul is in verregaande onderhandeling over een antiraketschild dat Amerika in het land zou plaatsen ter bescherming tegen een atoomaanval vanuit Noord-Korea. Die gesprekken lijken nu minimaal stil komen te liggen; de kans is reëel dat het er zelfs niet meer van komt.

Trump had al eerder aangeven dat landen in Azië zelf maar voor hun veiligheid moeten zorgen, en zinspeelde daarbij op dat die landen voor hun eigen nucleaire veiligheid moeten zorgen. Als het plan van het THAAD-schild wordt afgeschoten, is ook dat een enorme overwinning voor China dat er fel tegen protesteerde.

En uiteraard voor Pyongyang, dat zich vandaag al lovend uitliet over de nieuwe leider. ,,Een verstandige keus en de juiste man voor Amerika”, viel te lezen op een propagandawebsite. ,,Een man die de VS kan bevrijden van de dagelijkse angst voor een nucleaire aanval door Noord-Korea.”

Tijdens zijn campagne liet Trump doorschemeren dat hij bereid is om met leider Kim Jong-un te overleggen, al droeg hij op een ander moment China ook op om ‘dat land binnen te vallen om zo de problemen voor Amerika daar op te lossen’.

Natuurlijk heeft Trump de voorbije maanden in overvloed op China gefoeterd. Over de munt die Peking bewust onderwaardeert om uitgevoerde producten goedkoop te maken, waardoor de nieuwe president al meteen 45 procent invoertarieven op import uit het verre oosten in het vooruitzicht stelde.

Over nieuwe handelsverdragen die hij niet wil tekenen omdat ze in het nadeel van de VS zijn. Over het stelen van technologie en het inpikken van Amerikaanse banen. Het ‘China bashen’ kreeg onder de Republikein de voorbije maanden een heel nieuwe dimensie.

Maar desondanks jubelt in Zuidoost-Azië vooral Peking dat niet Clinton, maar Trump als 45e president het Witte Huis betreedt. Onder Clinton zou er weinig veranderen aan de situatie in het oosten van de wereld, waar ze een dikke vinger in de pap wilde houden.

Nu ruikt China zijn – territoriale – kansen in de Zuid-Chinese Zee, ziet het hereniging van Taiwan met het vasteland dichterbij komen, en kan het aartsvijand Japan onder dreiging van een aanval veel meer zijn wil opleggen.

,,We kijken er erg naar uit om met Trump samen te werken”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag dan ook, met een grote glimlach op het gezicht.