’We mogen haar niet vergeten’

Nabij de locatie van een voormalige bushalte waar de jonge onderduikster Annette (1926-1944) voor het laatst werd gezien door geschokte achterblijvers is een kei met plaquette en gravering geplaatst. In de Jacobuskerk een eindje verderop hangt voortaan een vitrine in een stiltehoek, met het verhaal en een haarlok van Annette.

Het Joodse meisje kwam uit Den Haag, waar haar vader een meubelbedrijf runde. De als altijd vrolijk en knap omschreven tiener vluchtte met haar moeder Sari (die later kamp Bergen-Belsen ternauwernood overleefde) deels op de fiets naar het noorden. Annette dook onder bij de familie Bosker in Zeerijp.

Voorzitter Sacha van Rheenen, zelf van Joodse afkomst, zette zich met de Commissie Katan van de Culturele Vereniging Zeerijp in voor de komst van de monumenten. „Er is nu een vaste herinneringsplek en daarvoor zijn we dankbaar.”

Annette was het nichtje van de Joodse oud-fysiotherapeut en publicist René de Vries (84) uit Delfzijl, die na de oorlog veel familieleden, onder wie zijn vader, nooit meer zag terugkeren. „Van 1945 tot 1948 was het emotionele chaos. Het werd steeds duidelijker, er kwam na verloop van tijd niemand meer terug…” Al snel moest het leven liefst maar weer doorgaan, was de teneur. Er was schaamte. De Vries: „Het verdriet werd als het ware opgeslagen in de emotionele archieven.”

Hij deed jarenlang onderzoek naar de Joodse oorlogsgeschiedenis. Ondanks zoveel ellende beschreef hij hoop: „’Wie een mens redt, redt de hele wereld’, zeggen wij. En een familie die onderdak biedt zoals de familie Bosker, doet dat. Want het was verzet en daarmee levensgevaarlijk.” Helemaal klaar is het trieste verhaal rondom Annette niet. „Hoe het verraad in 1943 is gegaan, is niet helemaal duidelijk.” Ze werd door met een pistool dreigende Nederlanders meegenomen.

Ervaringen

De Vries heeft nu enige jaren contact met de familie die zijn nichtje trachtte te redden uit de klauwen van de moordlustige bezetter. Netty Niehoff-Bosker werkt in de bibliotheek in Delfzijl. Haar vader Arie Bosker (82) wilde zijn ervaringen als jongetje met De Vries delen. „Mijn vader was toentertijd kind van de familie waar Annette ondergedoken zat. Dat is bij ons nooit vergeten.” Niehoff heeft goed contact met De Vries: „Ik zoek af en toe wat voor hem op in de bibliotheek. Daar ben ik heel goed in.”

Bosker is blij met de vitrine. Die bevat een haarlok die door zijn moeder bijna 75 jaar geleden werd afgeknipt in het afgelegen huisje van de dappere Groningers. Hij is tevreden dat het verhaal verteld is.

„We zijn het nooit vergeten. Maar het was buiten ons niet bekend… Het is goed dat nu meer mensen het hele verhaal zullen horen. Dit is heel emotioneel, het zijn diepe emoties die we voelen.”