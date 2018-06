Heerlenaar overlijdt na aanrijding door bus

De man liep in de berm van de Bundesstraße 221 toen hij door nog onbekende oorzaak geraakt werd door een lijnbus, onderweg naar de Duitse stad Heinsberg. De Heerlenaar overleed ter plaatse.

In de bus zaten op dat moment meerdere passagiers. Zij kwamen met de schrik vrij. De busbestuurder was in shock en moest naar het ziekenhuis.