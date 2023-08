Dodental Maui loopt op, dodelijkste brand in ruim 100 jaar in VS

Green waarschuwde dat het dodental nog verder zal stijgen. „We willen dat mensen zich daarop voorbereiden”, zei hij tegen journalisten.

Het vuur, dat nog altijd niet is geblust, legde de historische badplaats Lahaina grotendeels in de as. Meer dan 2200 gebouwen raakten beschadigd of verwoest en meer dan 850 hectare land brandde af. Volgens een voorlopige schatting van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) zal wederopbouw van Lahaina zo’n 5,5 miljard dollar kosten (ruim 5 miljard euro).

In 2018 kwamen 85 mensen om het leven toen een bosbrand het stadje Paradise, in Californië, verwoestte. In 1918 eisten bosbranden in Minnesota en Wisconsin de levens van 453 mensen.