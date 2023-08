VS geteisterd door dodelijkste brand in ruim 100 jaar, vuurzee op Maui nog steeds niet geblust

Van de 93 doden zijn er tot dusver twee geïdentificeerd. De verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. „We willen dat mensen zich daarop voorbereiden”, zei Gouverneur Josh Green van Hawaï zaterdag tegen journalisten. De autoriteiten op Hawaï hebben bewoners laten weten dat de watertoevoer ook hapert en dat kraanwater vooralsnog niet veilig is om te drinken of te koken.

Het vuur, dat nog altijd niet is geblust, legde de historische badplaats Lahaina grotendeels in de as. Meer dan 2200 gebouwen raakten beschadigd of verwoest en meer dan 850 hectare land brandde af. Volgens een voorlopige schatting van het Federal Emergency Management Agency (FEMA) zal wederopbouw van Lahaina zo’n 5,5 miljard dollar kosten (ruim 5 miljard euro). De felle branden op Hawaï zijn inmiddels door president Biden geclassifeerd als een „grote ramp”, waardoor er meer federaal geld vrijkomt voor de hulpverlening.

In 2018 kwamen 85 mensen om het leven toen een bosbrand het stadje Paradise, in Californië, verwoestte. In 1918 eisten bosbranden in Minnesota en Wisconsin de levens van 453 mensen.

’Ga nu niet naar Maui’

Meerdere bekende Amerikanen hebben al geld en hulp toegezegd. Zo wil Jeff Bezos $100 miljoen geven voor hulpwerkzaamheden en heeft Oprah meerdere donaties gedaan. „Ik ben langsgekomen om te vragen wat de mensen nodig hadden en ben toen gaan winkelen. Vaak doneer je in dit soort gevallen dingen als kleding of zo, maar is dat niet wat mensen echt nodig hebben”, vertelde Winfrey aan de BBC. Ondanks alle hulp stelt de op Hawaï geboren acteur Jason Momoa dat mensen nu even niet naar Maui moeten gaan: „Maui is niet de plek waar je nu moet zijn voor een vakantie. Ga jezelf niet overtuigen dat jouw aanwezigheid nodig is op een eiland dat zo erg aan het lijden is.”

De Britse koning Charles leeft mee met de bevolking van het Hawaïaanse eiland Maui. Ze waren „diep geschokt” toen ze hoorden over de grote bosbranden, schrijft de koning in een bericht aan de Amerikaanse president Joe Biden. „Hoe ontoereikend het ook mag zijn, we wilden allebei ons diepst mogelijke medeleven tonen aan de families van degenen die op zo’n tragische manier om het leven zijn gekomen”, vervolgt de monarch. „Onze gebeden zijn bij diegenen wiens dierbaren worden vermist en wiens huizen zijn verwoest.”

