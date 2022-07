Premium Het beste van De Telegraaf

Brand verwoest gloednieuwe luxe hotelappartementen op vakantiepark in Haelen: ‘Dit is heel zuur’

Ⓒ John Peters

Een uitslaande brand heeft dinsdagmiddag zestien appartementen op vakantiepark Landgoed Leudal tussen Haelen en Roggel in de as gelegd. „Net nieuwe verf, nieuwe meubels, goeie bedden: dit is heel zuur”, zegt directeur Hikspoors.