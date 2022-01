Hoogbejaarde vrouw overvallen en vastgebonden in Voorhout

De overval vond vermoedelijk iets na 13.00 uur plaats in de woning aan de Peperstraat. De daders zijn volgens de politie waarschijnlijk enige tijd bij de 84-jarige vrouw in huis geweest. Het slachtoffer werd tegen het einde van de middag vastgebonden aangetroffen. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een signalement van de dader(s) geven lukte haar niet. De politie is een buurtonderzoek gestart.