De Kwestie: ’Weg met die uitsupporters!’

Vroeger was alles anders staat voor een heel andere rigoureuze oplossing: „Hekken weg en alle supporters door elkaar in het stadion.” Gaat het toch mis, dan zijn er harde straffen nodig. „Iedereen die rotzooi loopt te trappen oppakken, minimaal 1 jaar de cel in en nooit weer naar een voetbalwedstrijd of wat voor festijn dan ook.” De roep om boetes en stadionverboden bij geweld klinkt luider onder lezers van de Kwestie. „Iemand die rotzooi trapt levenslang de toegang weigeren”, beaamt jaaptil.

EdwinvanderMan benadert het meer vanuit de sociologische kant. „Het is meer een uitlaatklep om je frustraties uit te leven, en dan is voetbal de aangewezen plek, waar je met een hele groep soortgenoten je frustraties, onmacht kan uiten.” Brompot kan zich daar ook wel in vinden. „Hooligans gebruiken het voetbal alleen als excuus om te rellen. Die ben je als club liever kwijt dan rijk.”

Het opgelaaide geweld rond voetbalwedstrijden speelt op sinds de versoepelingen van de coronaregels. „Maanden geen publiek bij het voetbal. En nu zijn hooligans, want het zijn geen supporters, erop uit om de boel weer te verzieken als bezoekende partij. Ze moeten zich schamen en ze moeten gestraft met een definitief verbod om welke wedstrijd dan ook maar te bezoeken. Als dit probleem eerder en veel strenger was aangepakt was het zo ver niet gekomen”, stelt gertaafjevanderwiel.

’Betalen voor inzet agenten’

Clubs moeten verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van hun supporters, vindt Erik. Rotzooi schoppen? Dan maar het hele jaar zonder eigen publiek spelen. „Ga je voor minder, werkt het niet.” Mopperkont4712: „En laat de voetbalclubs voortaan ook betalen voor de inzet van politie.”

„Weg met die uitbezoekers! Je hebt als club dan altijd het hele voordeel van je thuiswedstrijd en je zorgt ermee dat het rustig blijft”, aldus ALMPloeg. Maar Arnoud-Jan vindt dat te kort door de bocht. „Bij clubs waar zich nooit problemen op de tribunes voordoen, moeten fans van beide teams welkom blijven.”