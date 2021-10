Tieners gooien extreem zwaar vuurwerk naar hond in tuin Zoetermeer

Toen de hond het drietal hoorde, begon die meteen te blaffen. „Ze wisten dus dat de hond in de tuin zat, en hebben bewust een cobra naar een dier gegooid”, vertelt de bewoner tegen de lokale omroep.

Hij is achter de tieners, twee jongens en een meisje, aangegaan. „Toen ik de ene in zijn kraag had gevat, zei hij: sorry, sorry meneer, ik was het niet, hij was het.” De bewoner heeft de ander mee naar binnen genomen en ondervraagd. Het gaat volgens hem om een jongen van 16, die honderd nitraten en 21 cobra’s in zijn tas had.

De politie heeft de jongen aangehouden, en later een tweede aanhouding gedaan. Het is onduidelijk of de verdachten nog vast zitten. Met het hondje gaat het goed.