Deur woning onder vuur genomen Gewonde door schietpartij in Almere

ALMERE - Door een schietpartij op de Boelijn in Almere is zondagavond een persoon gewond geraakt. De deur van een woning in de straat in de wijk Noorderplassen werd onder vuur genomen. Volgens de politie is het slachtoffer lichtgewond geraakt en goed aanspreekbaar. Er is een verdachte aangehouden.