Oekraïne sluit mijnenjagende jack russell in het hart

Tientallen explosieven ontdekte het beestje al, zo meldt onder meer Today.com. De 2-jarige jack russell is de mascotte van de explosievenopruimingsdienst in de regio Chernihiv, maar werkt net zo hard als zijn collega’s op twee benen. Hij werd in korte tijd getraind in het opsporen van explosieven en vindt elke dag meerdere gevaarlijke objecten.

Ⓒ ANP / Zuma Press

Natuurlijk heeft Parton ook zijn uitstraling mee. Het beestje loopt parmantig in zijn bomvest rond in de trieste wrakstukken van de oorlog en heeft zijn eigen instagram-account: @patron_dsns. Hij wordt bijkans bedolven onder de fan-art. Oekraïners hebben de hond in hun hart gesloten en sturen dagelijks tekeningen van hun kleine held.

Patron werkt uitsluitend met zijn baasje Mischa, die de hond enige tijd terug kocht als viervoetige vriend voor zijn zoontje. De terriër is nu echter getraind in het opsporen van kruit. Zodra de hond daar lucht van krijgt, seint hij zijn baasje in, die vervolgens met zijn collega’s het explosief onschadelijk maakt. Voorlopig zijn ze nog niet klaar. Mischa: „We werken rond de klok. In dit tempo doen we er anderhalf jaar over om de stad schoon te vegen.”

Dat ontmoedigt Patron bepaald niet. „Hij werkt altijd blijmoedig mee en inspireert daarmee ook de collega’s.” Helemaal gratis werkt Patron niet, al bestaat zijn beloning niet uit een salaris. Een geslaagde vondst levert de terriër een stukje kaas op, zijn lievelingskostje.