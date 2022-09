Politie slingert Amerikaanse toerist op de bon om eten en drinken bij fontein

De 55-jarige Amerikaan ging zondagnacht op de rand van de Fontana dei Catecumeni zitten in het centrum van de stad om rustig een snack op te eten, maar daar kwam hij niet aan toe door agenten die hem aanhielden. Omdat hij „de intentie had om te drinken en te eten op een deel van de fontein” werd hij op de bon geslingerd, meldt CNN op basis van de lokale politie.

Sinds enige jaren is het stadsbestuur van Rome een stuk strenger geworden op wat toeristen er uitspoken. En al zeker als daar monumenten bij betrokken. De fontein in kwestie is gebouwd in 1588 door architect/beeldhouwer Giacomo della Porta en werd in 1997 gerestaureerd. Sinds drie jaar is het een bij wet beschermde fontein, net als veel kerken. Af en toe zijn er ook toeristen die een duik nemen in een van de fonteinen in de oude stad; ook dat is ten strengste verboden.

Hangslot

Wat allemaal nog meer niet mag in Rome? Alcohol drinken op straat, kroegentochten organiseren en bijvoorbeeld het ophangen van een hangslot - een steeds populairder wordend gebruik onder toeristen die een ’boodschap’ bij een bepaalde plek willen achterlaten. Ook mogen cafés de muziek niet al te luid aanzetten.