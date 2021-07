Advocaten kroongetuige Nabil B. bezochten Peter R. De Vries in ziekenhuis

Ⓒ ROBIN UTRECHT

BREDA - De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, Peter Schouten en Onno de Jong, hebben de zwaargewonde misdaadverslaggever Peter R. eerder deze week onder strenge veiligheidsmaatregelen opgezocht in het ziekenhuis. Dat liet de redactie van RTL Boulevard weten, na contact met de familie. „Daar praten we tegen Peter, maar hij praat natuurlijk niet terug. Het is gewoon heel erg hard”, zei Schouten.