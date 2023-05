Rellende hooligans raken slaags in Alkmaar

Op video’s op sociale media is te zien hoe in het zwart geklede mensen door de Stationsstraat in Alkmaar lopen. Om de hoek zit de supporterskroeg van AZ. Volgens NH Nieuws zou er in tuinen gezocht zijn naar stenen en liep er in ieder geval een iemand met een bebloed gezicht rond.

Toen de politie arriveerde, waren de hooligans al vertrokken. Er is niemand opgepakt.