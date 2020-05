Kabinet geeft nog geen groen licht voor vakantie in buitenland

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) zegt ‘tijdig’ voor de zomer duidelijkheid te willen verschaffen, maar zegt de ontwikkeling van het virus nog af te willen wachten. „We zullen het niet nodeloos laten liggen, maar het is wel een ingewikkeld probleem.”

Er zijn EU-landen die overwegen per 15 juni het reisadvies aan te passen. Blok pint zich daar niet op vast. „Er circuleren geruchten dat Duitsland dat per 15 juni zou willen, maar er is nog geen beslissing over genomen. Het illustreert precies hoe lastig het is.”

De VVD-bewindsman zegt het reisadvies af te stemmen, maar dat betekent volgens hem niet dat alle EU-landen op hetzelfde moment groen licht geven voor vakanties naar andere Europese landen. „De situatie verschilt van land tot land. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal besmettingen.”

Inkomend toerisme

Ook inkomend toerisme kan nog niet volledig worden hervat. De minister waarschuwt dat toeristen uit buurlanden voorlopig nog niet massaal naar Nederland moeten komen. „Kom niet massaal, wij zijn nog aan het opkrabbelen uit de crisis.”

Blok zegt haast te maken, omdat hij duidelijkheid wil verschaffen. „We overleggen hier en internationaal. Ik realiseer me dat mensen willen weten wat ze kunnen doen. We laten het echt niet bewust onderop de stapel liggen. Mijn inzet is om dat tijdig voor de zomer te doen, maar de ontwikkeling van het virus is allesbepalend.”

