Haagse wethouder wil naar Kamer

„Er moeten meer vrouwelijke bestuurders en meer vrouwelijke wethouders komen. We gaan bij mijn partij uit van gelijke kansen, maar dat is nog niet overal het geval”, zegt Van Engelshoven in NRC Handelsblad van zaterdag.

Van Engelshoven was in 2014 lijsttrekker van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Haar partij werd verrassend de grootste. Het is niet bekend op welke plek Van Engelshoven (50) nu op de landelijke verkiezingslijst krijgt, maar ze staat in elk geval in de top vijf. D66 staat in de meeste peilingen op ongeveer vijftien zetels.