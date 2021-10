VS en China ruziën over Taiwan

De Chinese regering reageerde op een pleidooi van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Die noemde Taiwan een „democratisch succesverhaal” en zei dat de eilandstaat op een „betekenisvolle manier” moet kunnen meedoen binnen de Verenigde Naties. „Vooral nu we te maken krijgen met een ongekend aantal internationale uitdagingen.”

Blinken zei in een verklaring dat de afwezigheid van Taiwan het „belangrijke werk” van VN-organisaties ondermijnt. „Taiwanese wetenschappers, technische experts, zakenmensen, artiesten, onderwijzers, studenten, mensenrechtenactivisten en anderen wordt vanwege hun nationaliteit de toegang geweigerd.”

Taiwan heet officieel de Republiek China. Nationalistische Chinezen waren in de jaren veertig naar het eiland gevlucht nadat ze op het Chinese vasteland een burgeroorlog hadden verloren van de communisten. Taiwan moest de Chinese VN-zetel in 1971 afstaan aan de Volksrepubliek China. Die ziet het democratisch bestuurde Taiwan als een afvallige provincie en probeert de eilandstaat internationaal te isoleren.

Dat zet ook de relatie met de VS onder druk. Washington ziet Taiwan als een belangrijke partner en ligt ook met China overhoop over andere onderwerpen, zoals handel en mensenrechten. De krant Global Times van de Chinese communistische partij verweet Blinken een „nieuw offensief” over Taiwan te beginnen. De krant schreef in een commentaar dat China „geen stap terug zal doen” en dat er binnen de VN toch onvoldoende steun is voor de Amerikaanse oproep.