’Sfeer in gevangenissen gespannen en agressief’

’Het is bar en boos’ in Amerswiel. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Nederlandse gevangenissen stromen langzaam leeg door de coronacrisis. In een aantal strafinrichtingen is nog maar de helft van de cellen bezet. Ondertussen is het bar en boos in de gevangenisen. „De sfeer bij degenen die wel achter de tralies moeten blijven is gespannen en agressief.”