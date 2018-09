Olieprijs verliest bijna 9% in week

De olieprijs(Brent) liep vrijdag nog een 2% terug naar een stand van $45,41 per vat, waarmee op weekbasis het zwarte goud 8,9% aan waarde heeft verloren.

Het nieuws dat Saoedi-Arabië en Iran elkaar in de haren zouden zijn gevlogen over de uitvoering van de olie-deal heeft vrijdag een verdere neergang van de olieprijs in de hand gewerkt.

Eerder deze week kwamen er al berichten dat een aantal olieproducerende landen de productie flink aan het opvoeren is om bij de OPEC-vergadering eind deze maand gunstigere voorwaarden te kunnen bedingen.

Bij de pomp is de recente val van de olieprijs nog maar mondjesmaat te merken met een adviesprijs voor euro95 van €1,61 per liter.