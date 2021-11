Twitter ontploft om ’geprikte’ Thierry Baudet, Forum-leider ontkent

#Thierryisgevaccineerd werd dit weekend de wereld in geslingerd. Waar of niet, de (trol)berichten en tevens de ontkenning van zowel Baudet als Engel werken als een lap op een rode stier. Gebruikers buitelen over elkaar heen om er hun zegje over te doen. En vooral grappen te maken.

Zo gaan er in elkaar geknutselde Whatsappgesprekken, nepnieuwsberichten en zogeheten memes rond waaruit zou blijken dat Baudet gevaccineerd is, met niet zelden de oproep om ’zelf onderzoek te doen’ - het motto van menig complotdenker. Ook zijn er twitteraars die melden ’een broer van een nicht’ te hebben die de prik aan Baudet zou hebben gegeven. De ’bewijzen’ daarvan komen later vanzelf naar buiten. Het is een knipoog naar de wilde verhalen die op sociale media over corona en vaccinaties rondgaan, vaak met een kennis of anekdotisch bewijsmateriaal als enige bron.

Twitterstorm

Baudet noemt de hashtag ’totaal belachelijk’ en ontkent met klem de ’experimentele’ Covid-prik in zijn arm te hebben laten zetten. „Uiteraard heb ik GEEN vaccin genomen!” zo reageert hij maandag na alle ophef. Of hij wel de QR-code voor restaurantbezoek gebruikt, bijvoorbeeld met een herstelbewijs, is niet duidelijk. Ook daarover gaan veel verhalen de ronde.

Ook Willem Engel, die na rellen de politie dit weekend opnieuw beschuldigde van het ’uitlokken van escalatie’, is woest over de berichten uit zijn eigen kamp dat hij betaald zou worden door de geheime dienst. Volgens hem is het een tactiek om hem de mond te snoeren en ’verdeeldheid te zaaien’ onder ongevaccineerden, twittert hij.