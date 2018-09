Wrakingsverzoek Loterijverlies afgewezen

Roet had verzocht om de rechters die hem afgelopen voorjaar afzetten als bestuurder van Loterijverlies te vervangen. De rechters hadden een interim-bestuurder bij Loterijverlies aangesteld die opdracht kreeg verdachte geldstromen bij de stichting te onderzoeken. Deze Erik van den Emster zou volgens Roet een goede bekende en een directe collega bij het gerechtshof Leeuwarden zijn geweest van een van de rechters die over hem hadden geoordeeld. Hierdoor was sprake van een schijn van partijdigheid, een voorwaarde om rechters te kunnen wraken.

Maar volgens de wrakingskamer in Alkmaar behoort Van den Emster niet tot de persoonlijke of zakelijke kennissenkring van de rechter. „De rechter verklaarde expliciet dat zij zelfs niet op de hoogte was van de omstandigheid dat Van den Emster bij het gerechtshof werkzaam is”, schrijft de wrakingskamer in zijn beslissing. De rechtbank wijst daarom het wrakingsverzoek af.

Roet wil inmiddels óók de wrakingskamer in Alkmaar wraken. Hij diende daartoe vrijdagochtend bij de rechtbank een nieuw wrakingsverzoek in. De Loterijverlies-oprichter stelt dat voorzitter Leendert Saarloos van de wrakingskamer evenmin onbevooroordeeld is, aangezien hij 16 jaar geleden onder diezelfde Erik van den Emster in de Rotterdamse rechtbank heeft gediend.

De rechtbank laat weten dat dit nieuwe wrakingsverzoek in behandeling wordt genomen.

Schadevergoeding Staatsloterij

Stichting Loterijverlies probeert al acht jaar een schadevergoeding te krijgen van de Staatsloterij, uit naam van deelnemers die zich misleid voelen door reclamecampagnes waarin de loterij de winkansen overdreef. De Hoge Raad onderschreef de misleiding door de loterij, maar onderhandelingen over een schikking liepen muurvast.

De Telegraaf ontdekte afgelopen jaar dat de contributie van deelnemers aan Loterijverlies ondertussen grotendeels was verdwenen naar schimmige brievenbusfirma’s op de Britse eilanden Guernsey en Isle of Man, waarachter in werkelijkheid Ferdy Roet schuilgaat. Een deel van het geld kwam vervolgens via een U-bocht terug, in de vorm van een hypothecaire lening van 3 miljoen euro voor de aanschaf van een villa door Roet, inclusief inpandig zwembad.

