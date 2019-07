WK-finale op grote schermen in steden

In Rotterdam tovert het AD samen met een horecaondernemer het Vroesenpark om tot Oranjepark. Naast een groot beeldscherm staan er onder meer foodtrucks om bezoekers van een hapje te voorzien. De WK-finale is op talloze plaatsen in kroegen te volgen op grote schermen. In Amsterdam zet bijvoorbeeld Strandzuid een groot scherm aan het water neer.

Sommige bedrijven die beeldschermen verhuren, merken wel iets van extra vraag vanwege de WK-finale. „Absoluut, we hebben diverse aanvragen gekregen vanwege de finale, maar ik heb ze teleur moeten stellen omdat het al een heel drukke periode is”, laat de eigenaar van Prodisplay uit Bleiswijk desgevraagd weten. Masterpartys in Breda en Amsterdam merkt juist nauwelijks iets van de voetbalfinale. „Bij de mannen is het vaak wel duidelijk drukker. Maar het is al even geleden dat zij iets indrukwekkends hebben gedaan’’, aldus een medewerkster.

De finale in Lyon begint zondag om 17.00 uur.