Adoptiemoeder Bianca: 'Adoptie moet laatste redmiddel zijn'

"Ineens geheel stoppen met adoptie, dat zou natuurlijk geen goede zaak zijn. Er zijn veel kinderen die niet in eigen land bij biologische ouders kunnen opgroeien. Maar het is natuurlijk wel goed dat er kritisch wordt gekeken naar adoptie."

Kind centraal

"In het Haags Adoptieverdrag is onder andere vastgelegd dat kinderen waar mogelijk op moeten groeien in het eigen land en dat ze alleen als dat niet kan in een buitenlands gezin op kunnen groeien. De controle op naleving van dit verdrag is van essentieel belang, omdat er verschillende belangen kunnen spelen bij interlandelijke adoptie. Terwijl alleen het belang van het kind centraal moet staan."

"Adoptie moet het allerlaatste redmiddel zijn, want dit betekent ook het kind weghalen uit zijn thuisland en cultuur. Maar er zijn kinderen die niet in eigen land geadopteerd worden en waar geen pleegzorg voor beschikbaar is. Dat zijn vaak kinderen met ernstige special needs, medische problemen die hier wel de behandeling kunnen krijgen die nodig is. Daarnaast liggen er in deze landen vaak culturele stigma's op handicaps." Lees verder: "Adoptie is best een egoïstische keuze..."