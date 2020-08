Diepzeewalvissen waargenomen in Oosterschelde

Volgens SOS Dolfijn gaat het om noordelijke butskoppen, die komen voor in de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordelijke ijszee.

Vrijdagmorgen rond 10.00 uur werden de dieren voor het eerst gespot bij Yerseke. Omroep Zeeland meldt dat het vermoedelijk gaat om moeder en kind.

SOS Dolfijn, dat zich richt op walvisachtigen in de Noordzee, heeft op basis van beeldmateriaal bevestigd dat het gaat om butskoppen. Wie de dieren ziet wordt verzocht direct contact op te nemen met SOS Dolfijn.

De laatste keer dat er levende, noordelijke butskoppen werden gezien bij Zeeland, was in 1990. Het verzwakte exemplaar werd toen gezien in de Sloehaven in Vlissingen.