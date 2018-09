Leraar in bil gestoken door leerling

Over de identiteit van zowel de leerling als het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De leerling zou in de eerste klas zitten en is dus hooguit rond de 12 of 13 jaar oud.

Maandag gaat de school het incident bespreken met de leerlingen. De ouders krijgen een brief.

De omgeving rond het Over Betuwe College in Elst is afgezet voor onderzoek. De leerlingen van de school worden opgevangen. Ze kregen waar nodig slachtofferhulp aangeboden. Op het college voor mavo en havo zitten zo'n 250 leerlingen. Verdachte #steekincident #Elst aangehouden, onderzoek loopt— Paul Koetsier (@PaulKoetsier) 4 november 2016