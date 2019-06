Verven gaat fout: rode loper of kruispunt?

Om de straat veiliger te maken, greep Neder-Betuwe in. Er werd een 30-kilometerzone ingericht met drempels, wegversmallingen en visuele maatregelen. Zo moest een coating de weg op het eerste gezicht versmallen. De coating die inmiddels is aangebracht, is niet helemaal wat de gemeente voor ogen had. Het felrode dek heeft meer weg van een rode loper dan het gewenste ’fietspad rood.’

„Qua kleurstelling is het dus bij de uitvoering anders gegaan dan in de planvoering.” De gemeente geeft aan inmiddels in gesprek te zijn met de aannemer die het klusje klaarde. „We hebben hem gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de kleur te verzachten.”

De gemeente geeft aan dat dit het gewenste resultaat moest zijn. Ⓒ FACEBOOK GEMEENTE NEDER-BETUWE