GL wil Zuid-Hollands Statenlid Debora Fernald royeren na stemrel

Fernald zat namens GL in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ze stemde vorige week bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer niet op haar eigen partij, maar op Volt. Dat bleek grote gevolgen te hebben. GL kreeg hierdoor een zetel minder dan gedacht in de Eerste Kamer en Volt juist een zetel meer.

Fernald werd na de verkiezingen direct uit de Zuid-Hollandse fractie van GL gezet. Ze behoudt wel haar zetel en gaat zelfstandig verder in de Staten onder de naam Groep Doe STOER.

Bekijk ook: GL knikkert Statenlid uit partij na stem op Volt

In de statuten van GL staat dat bij het voornemen van royement de betrokkene „zo spoedig mogelijk” op de hoogte wordt gesteld „onder opgaaf van redenen.” De betrokkene kan dan binnen een maand beroep instellen bij de commissie voor geschil en beroep. „Gedurende het beroep is het lid geschorst.”

Fernald verklaarde een dag na de verkiezingen dat ze niet wist dat haar stem op Volt zoveel impact zou hebben. Ze beweerde in meerdere tv-optredens dat ze werd buitengesloten door de rest van de fractie en dat ze geen uitleg had gekregen over het belang van de verkiezingen en van haar stem. Fernald stemde naar eigen zeggen op Volt omdat die partij haar wél wilde helpen. Ze zei achteraf wel spijt te hebben gehad van haar keuze.

In een mail aan de leden lieten fractievoorzitter Sinan Özkaya en voorzitter Esther Punte van GL Zuid-Holland vrijdag weten een externe evaluatie te laten uitvoeren naar de manier waarop de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen was samengesteld. De partij wil hier „lessen uit trekken voor de toekomst.” Fernald stond op de tiende plaats van de kandidatenlijst en kwam met voorkeurstemmen in de Staten. Özkaya en Punte benadrukken dat ze „heel veel tijd en energie” hebben gestoken in de ondersteuning van de nieuwe Statenleden, onder wie Fernald. Ze zeggen dat op diverse bijeenkomsten veel aandacht is besteed aan „zowel het stemproces zelf als de gevolgen van het stemmen” voor de Eerste Kamer. „Debora is bij al deze momenten aanwezig geweest en is hiermee zeer uitgebreid voorbereid op de stemming.”