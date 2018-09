Campagneclimax Hillary Clinton in Philadelphia

Clintons campagneteam heeft donderdag bekendgemaakt dat de ’campagneclimax’ in Philadelphia zal zijn, maar het is nog niet duidelijk waar precies. Zaterdag maakt Clinton al haar opwachting in de stad en gaat ze naar een optreden van popzangeres Katy Perry, die in een concertgebouw aan de rand van de stad haar muzikale steun aan Clinton uit. Vrijdag doet Stevie Wonder dat al in een muziektheater in het centrum.

Clinton leidde eerder duidelijk in peilingen, maar de marge wordt volgens Amerikaanse media steeds kleiner. Democraten vrezen ook dat de opiniepeilingen de werkelijke omvang van de aanhang van de Republikein Donald Trump onderschatten.

Obama zet zich in

De Afro-Amerikaanse Obama heeft zich ook ingezet om zwarte kiesgerechtigden naar de stembus te lokken. Hij bezwoer hun dat „de man die alle vooruitgang van de afgelopen jaar uit het raam wil gooien, verslagen moet worden. Obama doelde in Florida op de Republikeinse presidentskandidaat. Rond Trump is het voor zijn doen relatief stil. Zijn vrouw Melania is donderdag (3 november) in Philadelphia.

In Philadelphia werd in 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheid uitgeroepen. Het is ook de grootste stad van de staat Pennsylvania, waar de politieke strijd hevig woedt. De eerste Europeanen in het gebied waren rond 1630 vooral Nederlanders, gevolgd door onder anderen Zweden en Britten.