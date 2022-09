Premium Het beste van De Telegraaf

De ’vloek van Poetin’? Steenrijke Russen zijn hun leven niet zeker sinds ’speciale militaire operatie’

Door onze redactie buitenland

Lukoil-baas Ravil Maganov schouder aan schouder met Poetin. Inmiddels leeft Maganov niet meer, hij kwam eerder dit jaar om het leven nadat hij uit het raam van zijn ziekenhuiskamer op de zesde verdieping was gevallen. Ⓒ ANP/HH

MOSKOU - Russische oligarchen zijn momenteel hun leven niet zeker. In 2022 zijn tot nu toe al veel steenrijke Russen om het leven gekomen. In veel gevallen lijkt het er op het eerste oog op dat ze een ongeluk hebben gehad of de hand aan zichzelf hebben geslagen. Maar boze tongen beweren dat de Russische president Vladimir Poetin achter de sterfgevallen zit.